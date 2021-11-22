New Castle Senior High School has listed the names of students on honor rolls for the first grading period of the 2021-2022 school year.
Grade 9
High Honors: Miley Jo Anderson, Nicholas Bogaert-Lee, Joelle Bradley, Allyson Bridgeman, Jayden Budai, Dalton Caravaggio, Angelo DeSalvo, Marcos Diaz, Savannah Lawton, Mia Lyles, Bryahna Madison, Keara Mangieri, Nathaniel McKnight, Alexis McVay, Carlee Miller, Thomas Morell, Karen Murphy, Casey Ondako, Shayla Owens, Mason Petrone, Isabella Presnar, Cheyanne Rodgers, Lily Smolnik and Ashley Troxell.
Honors: Sage Anthony, Landon Ayersman, Ralph Blundo, Rihanna Boice, Amaya Callahan, Jayden Calloway, Aieraunna Cheeks, Sophie Comaduran, Charlotte Currie, Santino D'Augostine, Kaylee Deli, Allison Dettore, Naria Durbin-Feeley, Kyleigh Griffin, Sidny Hamilton, Alyson Hartle, Rylee Haswell, Olivia Hood, Nevaeh Hoon, Anthony Isacco, Cameron Italia, Kayla Jones, Ava Kerr, Telayna King, Nathaniel Kotch, Ja'mya Lane, Mariana Mars, Elijah Marshall, Kylee Mastrangelo, Nikolas Matthews, Mariah McIltrot, Mikayla McKinnis, Jaydin B McLaren, Isaac Mendoza, Mariana Mercer, Cole Meyers, McKayla Miller, Jonah Moore, Dylan Moreland, Caden Mosley, Iniah Neal, Samuel Ondako, Aubrey Phipps, Brianna Piatt, Xzavier Robison, Kelsay Sweet, Rebekkah Tolf, Takara Welch, Terilyn Wilbon, Telah Williams, Randall Wiseman, Sophia Wright, Madison Wyant and Ian York.
Honorable Mention: Robert Bair, Kaleb Baldwin, Sarah Bartley, Shylynn Bennett, Santino Bernadina, Aughna Blakney, Alexis Blaskewicz, Gweneth Bliss, Benjamin Bryson, Valerie Colon, Clyde Conner, Antonio Cook, Corey Corbin, Ariadna Cotto, Dajuan Dawson, Abigail Devirgilio-Fogal, Katara Eggleston, Anissa Elias-Minner, Kaevon Gardner, Hailey Gilbert, Justin Girman, India Golden, Shyanna Graziani, Dominic Gritz, Michael Guminski, Kyrell Harris, Gabriel Hatridge, Stephani Hause, Jalin Heaberlin, Alexandra Heasley, Abagail Hissem, Jeffrey Leddon, Evian Lenhart, Paris Lippett, Logan Marcus, Sarah Mastrangelo, Aaryn McCarter, Georgia McCarter, Mark McGlumphy, Matthew Mielke, Ava Minenok, Kelsey Moore, Matthew Morgan, Robert Myers, Gabriel Rebmann, Tyler Savage, Tresherlyn Signer, Michael Smith, Lorelei Stoner, David Wheeler and Tristen Wojnarowski.
Grade 10
High Honors: Kloi Booker, Alexandra Browne, Alexis Burnett, Emily Burrows, Jordan Byers, TyKara Cummings, Savannah Freeman, Madelynn Hanna, Erika Hart, Kamryn Klik, Madison Quear, Noelle Reid, Peyton Rodgers, Trevor Tolf, Joseph Vanazia, Danika Wagner, Ryan Wajert, Leah Wallace and Damarian Young.
Honors: Logan Artman, Noah Betley, Riian Brown, Justin Byers, Olivia Caminiti, Dylan Carter, Jayla Cheeks, Alyson Cioffi, Jordan Defrank, Mara Droeder, Angel Elmer, Cadyn Fish, Stephan Gibson, Ja'niyah Gregory, Labraun Hall, Khalil Johnson, Olivia Kirkpatrick, Jaden Kirkwood, Alexis Kneram, Meaurrah Mahone-Goode, Jori Malone, Giada Manifrang, Brooke Maslyk, Ileana Matthews, Mason McKinney, Vincent Micco, Dominick Mrozek, Tyler Mulhollen, Nathaniel Pitzer, Angel Porras, Everie Rivera, Gianna Rossi, Bethany Ruiz, Grissom Sager, Rielleigh Seybert, Aujana Smith, Darion Smock, Ashlyn Stone, Clayton Taylor, Gabrielle Taylor, Marquel Taylor, Amaya Threats, Carmine Tomasello, Luke Vinroe, Mikaylah Wyant and Raequelle Young.
Honorable Mention: Giovanna Beacham, Keith Buckenheimer, Sean Carmichael, Isabelle Cornuet, Emma Devivo, Natalie Difrischia, Reece Eliser, Grace Fleeger, Aiden Goldblatt, Timothy Greathouse, Dominic Haben, Marissa Hernandez, Isaiah Jefferson, Malik Jefferson, Ajahna Johnson, Andrew Kladitis, Tabitha Kohler, Trey Lewis, Heaven Madison, Luke Malone, Taku Mastrangelo, Christopher Orelli, Ashton Pell, Alexa Perrotta, Hunter Pitzer, Camron Reed, Araya Ross, Abigail Rosser, Hailey Sachetti, Madison Saylor, Divinity Searcy, Enrique Serrano, Addison Shields, Brooklyn Signoriello, Keelan Stewart, Akeyla Thomas, Trent Tolf, Mychaelynn Washington, Victoria Williams, Regineke Wise and Brooke Wymer.
Grade 11
High Honors: Lucas Bradley, Taya Brooksher, Cash Buckley, Faith Burick, Dominic Cade, Noah Calhoun, Owen Ciavarino-Richard, Hailey Gonzales, Amira Johnson, Brayden Kissman, Rocco Litrenta, Amorae Lyles, Erica Montgomery, Gavin Petrone, Diamond Richardson, Anna Ruffley, Evangeline Switzer, Maryn Sylvester and Jack Valenti.
Honors: Jonathan Anderson, Otis Bodie, Emily Brown, Mackenzie Conley, Alexia Falba, Abbigail Hause, Jayden Hawkins, Paige Haybarger, Amber Henriquez, Julius Hill, Joshua Hoerner, Marley Horvath, Michael Intzes, Isabella Jones, Cayla Koenig, Sydney Mastrangelo, Anthony Miller, Nigan Mitchell, Ava Pierce, Lucia Rider, Nyeem Rogers, Giavanna Runyon, Andrew Rutter, Joseph Stalnecker, Isabella Stillwagon, Maxwel Taranov, Nicholas Wallace and Kayah Waller.
Honorable Mention: Adrianna Anderson, Gino Anzalone, Summer Barge, Lailah Bogart, Alexis Bradley, Charles Brown, Julia Bryson, Angelo Cialella, Malette Clark, Maddox Conley, Evan Cotelesse, Jason Davis, Cameron Dean, Lanell Edwards, Neena Flora, Dominic Fornataro, Christopher Hines, Adriana Huff, Cody Hurd, Tamiyah Kimmel, Byron Lett, John Lewis, Xander Matthews, Shayna McKim, Haley Moore, Akara Murphy, Irven Owens, Kailee Peters, Morgan Piatt, Alijah Reeves, Jocelyn Ritter, Matthew Rodgers, Nicholas Rodgers, Cassidy Rosser, Hailey Taylor, Marqee Taylor, Nicholas Torsello, Jiriana Vega, Noah Wallace and Bryce Wood.
Grade 12
High Honors: Mary Baka, Zanah Baumann, Keith Carbone, Emily Carter, Joseph Haben, Noah Hall, Cheyenne Kohler, David Krull, Aodhan McMichael, Anthony Presnar, John Reap, Taysia Respress, Jonalyn Wharry and Gavin Zheng.
Honors: Emileigh Acorn, Abby Ambrosini, India Bailey, Gavin Brain, Aaleeiyah Bundy, John Burick, Joshua Burick, Ava Carmichael, Kellyanne Conti, Katelynn Debourelando-Kaylor, De'ja Drew, Juliana Evans, Amiliana Ford, Alexander Fox, Genesis Gardner, Emanuel Gingras, Tyler Girman, Mykell Gordon, Xandria Graziani, Paydon Greathouse, John Hall, Montia Hall, Kamren Holmes-Kneram, Christopher Hood, Hannah Hudak, Jeremy Hunt, Sarah Hunyadi, Trinity Jamerson, Mark Jones, Austin Kelly, Ta'Maira Leventry, Ashlyn Nero, Calina Nerti, Maria Owens, Montana Pastore, Cahmari Perkins, Olivia Pierce, Amelia Pope, Matayo Savage, Sean Scott, Gracie Seybert, Matthew Shanor, Camrin Sikes, Jacob Sizer, Trinity Smith, Madison Soukovich, Jennalyn Stone, Julius Tipper, Mariah Vogus and Reginair Wise.
Honorable Mention: Tamya Alvarado, Taylor Anderson, Davion Blanchard, Mackenzie Cavelli, Ionae Corbin, Emily Glovier, Alyvia Griffin, Audrey Hawkins, Eric Hawkins, Justin Hazenstab, Bryan Henriquez, Chloe Hobbs, David Jackson, Kenisha Jackson, Alexia Jones, Brady Lewis, Samuel Lyden, Isabella McClure, Alyssa McCune, Reymeare McKnight, Dante Micaletti, Teeya Montgomery-Epps, Ka'mari Moore, Julian Morton, Madyson Newingham, David Occhibone, Jordan Picarro, Riley Powers, Samantha Razo, Kellie Rice, Nicholas Smiley, Hayden Smith, Nathan Spencer, Donovan Stinedurf, Logan Vargo, Michael Wells, Jamy Zahniser and Nicco Zarilla.
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