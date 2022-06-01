THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
301 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN EAST CENTRAL OHIO
BELMONT CARROLL COLUMBIANA
COSHOCTON GUERNSEY HARRISON
JEFFERSON OH MUSKINGUM TUSCARAWAS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN NORTHWEST PENNSYLVANIA
FOREST MERCER VENANGO
IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA
ALLEGHENY WASHINGTON WESTMORELAND
IN WEST CENTRAL PENNSYLVANIA
ARMSTRONG BUTLER CLARION
INDIANA JEFFERSON PA
IN WESTERN PENNSYLVANIA
BEAVER LAWRENCE
IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA
BROOKE HANCOCK OHIO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS,
BROOKVILLE, BUTLER, CADIZ, CAMBRIDGE, CANONSBURG, CARROLLTON,
CLARION, COLUMBIANA, COSHOCTON, DOVER, EAST LIVERPOOL,
ELLWOOD CITY, FOLLANSBEE, FORD CITY, FRANKLIN, GREENSBURG,
GROVE CITY, HERMITAGE, INDIANA, KITTANNING, LATROBE,
MARTINS FERRY, MONACA, MURRYSVILLE, NEW CASTLE, NEW KENSINGTON,
NEW PHILADELPHIA, OIL CITY, PITTSBURGH METRO AREA, PUNXSUTAWNEY,
SALEM, SHARON, ST. CLAIRSVILLE, STEUBENVILLE, TIONESTA,
WASHINGTON, WEIRTON, WELLSBURG, WHEELING, AND ZANESVILLE.
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