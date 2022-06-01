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In this file photo, student volunteers and military personnel were on hand to assist visitors to the Moving Wall memorial, set up at Helling Stadium during the Ellwood City Arts and Crafts Festival over the weekend. The wall is a half-sized replica of the actual Vietnam veterans memorial in Washington, D.C., and lists the names of those killed and missing in action in that war. For more information on the wall, check out the video at ncnewsonline.com.

 FILE | NEWS

The Vietnam Moving Wall project meeting will be 6:30 p.m. Tuesday at the American Legion Post 157 in Ellwood City.

The club is located at 310 5th St. The public is invited. Please feel free to contact post157ec@gmail.com if unable to be present or if there are any questions. Lots of help is needed to honor our veterans.

The wall will be in the borough Aug. 18 to 22. The replica wall was scheduled to be there two years ago, but was delayed due to the pandemic. The Wall has been touring the country for over 30 years.

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