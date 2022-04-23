The Shenango Area School District has listed the names of students on honor rolls for the third grading period of the 2021-2022 school year.
High honor
Grade 7: Kali Blackwell, Adrianna Campoli, Gionna Cox, Mikalynn Kendall, Madilynn Kerr, Noah Krouse, Ava Laurenza, Anna McKinley, Robbi Mihaly, Ava Miller, Caylee Milliken, Dillon Milnes, Isabella Myers and Ruchi Patel.
Grade 8: Christian Anterock, Ashly Bongivengo, Cashlin Buckel, Amelia Conaway, Piper Currie, Anthony Ferilla, Maura Hilton, Noah Kirby, Christina Massouh, Robin Nye, Zoe Offie, Grace Pagley, Treyton Ross and Kali Ryan.
Grade 9: Gavin Bruce, Rachel Callahan, Christina Columbus, Summer Daugherty, Amara DeFrank, Andrew Domenick, Elaina Edwards, Kami Enscoe, Trinity Faith, Isabella Firster, Brayden George, Nya Herman, Ariyana Kendall, Owen Krepps, Hannah Krouse, Riley McCosby, Magdalena Miller, Samuel Patton, Grace Pisano, Jackson Procter, Luke Raybuck, Kyle Reynolds, Gavin Taylor, Jenna White and Ella Wittmann.
Grade 10: Cloey Andrews, Haley Beachem, Ian Brown, Maria Bryant, Colton Fedrizzi, Porscia Frickanish, Andrew Johnston, Christopher Kale, Elyse Lenhart, Madison Long, Jason Malley, Brody McQuiston, Sylvia Perrone, Ashlynn Peters, Benjamin Santangelo, Mackenzie Sheridan, Cameron Sickafuse, Levi Stuck and Bryan Vaneman.
Grade 11: Scarlet Balogh, Angelena Butchelle, Olivia Conaway, Emilee Fedrizzi, Daniel Klein, Michael Othites, Suchi Patel, Morgan Pisula, Breanna Raybuck, Megan Skurcenski and Braden Zeigler.
Grade 12: Audrey Angelucci, Joshua Bruce, Riley Bruce, Adam Bryant, Sophia Bupp, Emma Callahan, Santino Campoli, Patrick Cionni, Madison Deal, Isabella DeVivo, Emily Dottle, Emily Esposito, Colton Ferrucci, Laana Hassan, Tyler Morosky, Anabella Pagley, William Patton, Kassidy Peters, Aryssa Peters, Cole Sickafuse, Yazan Suleiman and Hannah Yeykal.
Honor roll
Grade 7: Makenzie Byler, Noelle Courson, Nicholas Garczewski, Emma Herb, Macy Iwanejko, Kyle Lauderbaugh, Callan Long, Enzo Milone, Kolby Rodgers, Melina Rossi, Adam Scott and Jasyn Williams.
Grade 8: Landyn Albertini, Brody Budai, Zoe Bupp, Giada Christopher, Gabriel Christopher, Sophia Davis, Lochlan Dean, Joseph Esposito, Isabella George, Michael Kessler, Jack Kielar, Laela Kineston, Connor Klik, Cole Lanshcak, Kennedi Lynn, Patrick McNicholas, Olivia Miller, John Moniodes, Gabryella Moore, Katherine Pindel, Candace Sochor, Terry Summers, Naiara Thomas and Kayla Wheelock.
Grade 9: Braden Bintrim, Kaitlynn Birckbichler, Mackenzie Bollinger, Jacob Bupp, Steve Cabuslay, Joseph Campoli, Lindsey D’Angelo, Thomas Demko, Daniel DePaolo, Brayden Jeffcoat, Malayna Joseph, Emily Krotky, Brady Lego, Abigail Lombardo, David McClean, Lillian Miller, Mackenzie Mohr, Allie Price, Drew Procter, Sara Roe, Carter Rombold, Breona Sipe, Coulter Street, Janialin Streit and Mara Wigton.
Grade 10: Makenna Emerick, Jason Frampton, Tessa Hardisky, Grason Hooks, Bella Jones, Adison Kays, Jenna Lechner, Gennaro Leitera, Raegan Lynn, Rylee Marino, Samuel Myers, Jacob Natale, James Roe, Connor Sheirer and Aleigha Slagle.
Grade 11: Jadyn Barker, Austin Bintrim, Josephine Buckel, Zachary Chrobak, Braeden D’Angelo, Ashley DeCarbo, James Dong, Betzaida Garcia, Julia George, Zachary Herb, Hunter Hohn, Olivia Hooks, Madison Iwanejko, Connor Jeffcoat, Ellia Kretz, Ethan Krouse, Kyle Lenhart, Reagan Maxwell, Natalie McClean, Molly Medvit, Janie Natale, Mia Pisano, Emma Price, Kylee Rubin, Garrett Shaffer, Robert Terpilowski, Tucker Tillia and Tyler Wittmann.
Grade 12: Dylon Cade, Matthew Chapnell, Caden Cook, Jason Domenick, Cassandra Flores, Samara Golba, Michael Kightlinger, Trinity Kohnen, Anthony Mancino, Makenzie Perretti, Dalton Peters, Thomas Presnar, Owen Reiter, Ian Scharper, Preston Schry, Joseph Tobias, Trever Valenti and Hannah Zeigler.
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