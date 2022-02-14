The Shenango Area School District has listed the students on honor rolls for the second grading period of the 2021-2022 school year.
High honor
Grade 7: Kali Blackwell, Adrianna Campoli, Gionna Cox, Anna McKinley, Robbi Mihaly, Ava Miller, Caylee Milliken, Isabella Myers, Ruchi Patel, Kolby Rodgers and Adam Scott.
Grade 8: Christian Anterock, Ashly Bongivengo, Zoe Bupp, Amelia Conaway, Piper Currie, Isabella George, Aubrey Hewitt, Maura Hilton, Kennedi Lynn, Christina Massouh, Gabryella Moore, Robin Nye, Zoe Offie, Grace Pagley, Treyton Ross and Kayla Wheelock.
Grade 9: Joy Adams, Jacob Bupp, Rachel Callahan, Christina Columbus, Amara DeFrank, Andrew Domenick, Elaina Edwards, Kami Enscoe, Trinity Faith, Brayden George, Owen Krepps, Magdalena Miller, Grace Pisano, Jackson Procter, Jenna White and Ella Wittmann.
Grade 10: Danielle Allison, Cloey Andrews, Haley Beachem, Ian Brown, Maria Bryant, Christopher Kale, Brody McQuiston, Samuel Myers, Sylvia Perrone, Ashlynn Peters, Mackenzie Sheridan and Levi Stuck.
Grade 11: Scarlet Balogh, Angelena Butchelle, Olivia Conaway, Braeden D’Angelo, Ashley DeCarbo, James Dong, Emilee Fedrizzi, Shawn Gould, Hunter Hohn, Daniel Klein, Ethan Krouse, Kyle Lenhart, Janie Natale, Michael Othites, Suchi Patel, Morgan Pisula and Megan Skurcenski.
Grade 12: Joshua Bruce, Riley Bruce, Adam Bryant, Sophia Bupp, Emma Callahan, Santino Campoli, Matthew Chapnell, Patrick Cionni, Emily Dottle, Emily Esposito, Colton Ferrucci, Michael Kightlinger, Anthony Mancino, Anabella Pagley, Kassidy Peters, Aryssa Peters, Ian Scharper, Preston Schry, Cole Sickafuse, Yazan Suleiman, Joseph Tobias and Hannah Yeykal.
Honor
Grade 7: Makenzie Byler, Niko DeSalvo, Matthew Fry, Nicholas Garczewski, Maci Iwanejko, Mikalynn Kendall, Madilynn Kerr, Noah Krouse, Ava Laurenza, Amber McClean, Dillon Milnes, Enzo Milone, Melina Rossi and Jasyn Williams.
Grade 8: Bryan Braunbeck, Cashlin Buckel, Brody Budai, Giada Christopher, Lochlan Dean, Joseph Esposito, Anthony Ferilla, Ella Ferrell, Michael Kessler, Jack Kielar, Noah Kirby, Connor Klik, Cole Lanshcak, Jacob Loughry, Damian Maggi, Olivia Miller, John Moniodes, Katherine Pindel, Kali Ryan, Candace Sochor and Naiara Thomas.
Grade 9: Braden Bintrim, Savanna Blodgett, Gavin Bruce, Steve Cabuslay, Joseph Campoli, Cadence Christopher, Camryn Cvetkovich, Lindsey D’Angelo, Summer Daugherty, Thomas Demko, Daniel DePaolo, Isabella Firster, Nya Herman, Brayden Jeffcoat, Ariyana Kendall, Emily Krotky, Hannah Krouse, Brady Lego, Abigail Lombardo, David McClean, Riley McCosby, Lillian Miller, Mackenzie Mohr, Samuel Patton, Allie Price, Drew Procter, Luke Raybuck, Kyle Reynolds, Sara Roe, Breona Sipe, Coulter Street, Janialin Streit, Gavin Taylor and Mara Wigton.
Grade 10: Makenna Emerick, Colton Fedrizzi, Jason Frampton, Porscia Frickanish, Tessa Hardisky, Andrew Johnston, Bella Jones, Jenna Lechner, Gennaro Leitera, Elyse Lenhart, Madison Long, Alexa Lyons, Jason Malley, Jacob Natale, James Roe, Benjamin Santangelo, Connor Sheirer, Cameron Sickafuse, Aleigha Slagle and Bryan Vaneman.
Grade 11: Jadyn Barker, Austin Bintrim, Josephine Buckel, Zachary Chrobak, Kassidy Cutchall, Angalina DePaolo, Antonio George, Julia George, Zachary Herb, Madison Iwanejko, Connor Jeffcoat, Ellia Kretz, Michael Leitera, Reagan Maxwell, Natalie McClean, Molly Medvit, Mia Pisano, Emma Price, Breanna Raybuck, Kylee Rubin, Kaylee Savage, Garrett Shaffer, Robert Terpilowski, Tucker Tillia, Tyler Valenti, Tyler Wittmann, Randi Woloszyn and Braden Zeigler.
Grade 12: Audrey Angelucci, Samantha Daugherty, Madison Deal, Noah Delo, Isabella DeVivo, Jason Domenick, Thomas Doran, Laana Hassan, Tyler Kamerer, Trinity Kohnen, Angelina Melillo, Tyler Morosky, William Patton, Makenzie Perretti, Dalton Peters, Thomas Presnar, Adrianna Stelter, Brandon Stuck, Trever Valenti, Nina Vernino and Hannah Zeigler.
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