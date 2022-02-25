New Castle Senior High School has listed the students on honor rolls for the second grading period of the 2021-2022 school year.
Grade 9
High honors: Miley Jo Anderson, Allyson Bridgeman, Dalton Caravaggio, Santino D’Augostine, Anthony Isacco, Savannah Lawton, Mia Lyles, Keara Mangieri, Elijah Marshall, Alexis McVay, Matthew Mielke, Carlee Miller, Ava Minenok, Thomas Morell, Casey Ondako, Jared Ortiz Otero, Mason Petrone, Isabella Presnar, Xzavier Robison, Cheyanne Rodgers and Ashley Troxell.
Honors: Landon Ayersman, Santino Bernadina, Gweneth Bliss, Ralph Blundo, Nicholas Bogaert-Lee, Joelle Bradley, Benjamin Bryson, Jayden Budai, Amaya Callahan, Aieraunna Cheeks, Sophie Comaduran, Angelo Desalvo, Marcos Diaz, Katara Eggleston, Jatavion Gandy, Shyanna Graziani, Kyrell Harris, Olivia Hood, Ava Kerr, Nathaniel Kotch, Ja’mya Lane, Bryahna Madison, Mariana Mars, Nikolas Matthews, Takoda McCormick, Mariah McItrot, Mikayla McKinnis, Nathaniel McKnight, Jaydin B McLaren, Isaac Mendoza, Mckayla Miller, Jonah Moore, Karen Murphy, Iniah Neal, Samuel Ondako, Shayla Owens, Anita Pagley, Aubrey Phipps, Joseph Picarro, Caitlyn Ruffley, Tyler Savage, Gina Shearer, Tresherlyn Signer, Lorelei Stoner, Kelsay Sweet, Rebekkah Tolf, Takara Welch, Telah Williams, Madison Wyant and Ian York.
Honorable mention: Sage Anthony, Robert Bair, Matthew Bartberger, Sarah Bartley, Shylynn Bennett, Daveon Blackshear, Rihanna Boice, Jayden Calloway, Valerie Colon, Clyde Conner, Antonio Cook, Corey Corbin, Charlotte Currie, Dajuan Dawson, Abigail Devirgilio-Fogal, Naria Durbin-Feeley, Anissa Elias-Minner, Kaevon Gardner, Hailey Gilbert, Justin Girman, India Golden, Dominic Gritz, Tatyana Harris, Alyson Hartle, Rylee Haswell, Stephani Hause, Jalin Heaberlin, Alexandra Heasley, Abagail Hissem, Cameron Italia, Telayna King, Gage Kos, Logan Marcus, Kylee Mastrangelo, Aaryn McCarter, Georgia McCarter, Reeanne Mengel, Mariana Mercer, Cole Meyers, Dylan Moreland, Jacob Morris, Caden Mosley, Brianna Piatt, K-lynn Reynolds, Elizabeth Ritter, Lily Smolnik, David Wheeler, Terilyn Wilbon, Randall Wiseman and Sophia Wright.
Grade 10
High honors: Alexandra Browne, Jordan Byers, Chalonna Calhoun, Olivia Caminiti, TyKara Cummings, Savannah Freeman, Erika Hart, Kamryn Klik, Alexis Kneram, Brooke Maslyk, Peyton Rodgers, Joseph Vanazia and Leah Wallace.
Honors: Logan Artman, Noah Betley, Kloi Booker, Sean Carmichael, Jayla Cheeks, Alyson Cioffi, Jordan Defrank, Mara Droeder, Stephan Gibson, Timothy Greathouse, Labraun Hall, Madelynn Hanna, Khalil Johnson, Olivia Kirkpatrick, Jaden Kirkwood, Meaurrah Mahone-Goode, Ileana Matthews, Tyler Mulhollen, Nathaniel Pitzer, Angel Porras, Madison Quear, Noelle Reid, Abigail Rosser, Hailey Sachetti, Grissom Sager, Madison Saylor, Aujana Smith, Darion Smock, Keelan Stewart, Ashlyn Stone, Clayton Taylor, Trent Tolf, Trevor Tolf, Danika Wagner, Ryan Wajert, Mikaylah Wyant, Damarian Young and Raequelle Young.
Honorable mention: Riian Brown, Alexis Burnett, Justin Byers, Dylan Carter, Kalee Cotelesse, Ammilya Derosa, Emma Devivo, Natalie Difrischia, Navala Donnell, Reece Eliser, Angel Elmer, Cadyn Fish, Grace Fleeger, Raegan Hudson, Lexis Hunter, Isaiah Jefferson, Malik Jefferson, Andrew Kladitis, Heaven Madison, Jori Malone, Taku Mastrangelo, Mason McKinney, Vincent Micco, Bryelle Milhouse, Dominick Mrozek, Christopher Orelli, Ashton Pell, Alexa Perrotta, Hunter Pitzer, Everie Rivera, Gianna Rossi, Nathen Santiago, Enrique Serrano, Addison Shields, Brooklyn Signoriello, Jordon Stevens, Gabrielle Taylor, Marquel Taylor, Morgan Vargo, Regineke Wise and Brooke Wymer.
Grade 11
High honors: Lucas Bradley, Emily Brown, Faith Burick, Dominic Cade, Noah Calhoun, Hailey Gonzales, Jayden Hawkins, Amber Henriquez, Amira Johnson, Rocco Litrenta, Erica Montgomery, Gavin Petrone, Diamond Richardson, Anna Ruffley and Evangeline Switzer.
Honors: Jonathan Anderson, Gino Anzalone, Summer Barge, Taya Brooksher, Cash Buckley, Mackenzie Conley, Alexia Falba, Neena Flora, Paige Haybarger, Joshua Hoerner, Marley Horvath, Isabella Jones, Brayden Kissman, Amorae Lyles, Sydney Mastrangelo, Xander Matthews, Anthony Miller, Nigan Mitchell, Kailee Peters, Ava Pierce, Alijah Reeves, Lucia Rider, Cassidy Rosser, Joseph Stalnecker, Isabella Stillwagon, Nicholas Torsello, Jack Valenti, Jiriana Vega, Briajah Walker, Nicholas Wallace, Noah Wallace and Darius Walls.
Honorable mention: Alexis Bradley, Julia Bryson, Shyanne Byron, Angelo Cialella, Rachael Comer, Maddox Conley, Evan Cotelesse, Cameron Dean, Daquan Dukes, Jordan Everson, Dominic Fornataro, Abbigail Hause, Adriana Huff, Cody Hurd, Michael Intzes, Tamiyah Kimmel, Byron Lett, Imari Matthews, Haley Moore, Morgan Piatt, Jocelyn Ritter, Nyeem Rogers, Giavanna Runyon, Maryn Sylvester, Maxwel Taranov, Marqee Taylor, Kayah Waller and Brianna Young.
Grade 12
High honors: Emileigh Acorn, Mary Baka, Emily Carter, Genesis Gardner, Tyler Girman, Joseph Haben, Montia Hall, Cheyenne Kohler, David Krull, Ta’Maira Leventry, Montana Pastore, Olivia Pierce, Amelia Pope, John Reap, Camrin Sikes, Jacob Sizer, Jonalyn Wharry and Gavin Zheng.
Honors: Tamya Alvarado, Abby Ambrosini, India Bailey, Zanah Baumann, Gavin Brain, Aaleeiyah Bundy, John Burick, Joshua Burick, Keith Carbone, Ava Carmichael, Kellyanne Conti, Katelynn Debourelando-Kaylor, De’ja Drew, Amiliana Ford, Emanuel Gingras, Xandria Graziani, Paydon Greathouse, Alyvia Griffin, John Hall, Noah Hall, Audrey Hawkins, Eric Hawkins, Bryan Henriquez, Christopher Hood, Hannah Hudak, Jeremy Hunt, Kenisha Jackson, Trinity Jamerson, Austin Kelly, Alyssa McCune, Aodhan McMichael, Julian Morton, Ashlyn Nero, Calina Nerti, Cahmari Perkins, Jordan Picarro, Anthony Presnar, Matthew Shanor, Trinity Smith, Madison Soukovich, Jennalyn Stone, Mariah Vogus and Jamy Zahniser.
Honorable mention: Taylor Anderson, Davion Blanchard, Marlena Carter, Mackenzie Cavelli, Ionae Corbin, Juliana Evans, Alexander Fox, Michael Graham, Justin Hazenstab, Logan Holmes, Sarah Hunyadi, Andrae Jackson, Samuel Lyden, Reymeare McKnight, Dante Micaletti, Teeya Montgomery-Epps, Ka’mari Moore, David Occhibone, Maria Owens, Riley Powers, Kellie Rice, Sean Scott, Nicholas Smiley, Hayden Smith, Donovan Stinedurf, Julius Tipper, Logan William Vargo, Dontae Vogan, Todd Walker, Michael Wells and Nicco Zarilla.
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