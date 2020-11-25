New Castle Senior High School has listed the names of students on honor rolls for the first grading period of the 2020-2021 school year.
GRADE 9
High honors: Giovanna Beacham, Alexandra Browne, Olivia Caminiti, TyKara Cummings, Savannah Freeman, Madelynn Hanna, Erika Hart, Ashley Hawkins, Kamryn Klik, Angel Porras, Aniya Rose, Rielleigh Seybert, Ashlyn Stone, Trent Tolf, Trevor Tolf, Joseph Vanazia, Leah Wallace and Raequelle Young.
Honors: Tyler Adamo, Kloi Booker, Alexis Burnett, Alyson Cioffi, Maleah Corbin, Jordan Defrank, Emma Devivo, Natalie Difrischia, Mara Droeder, Cadyn Fish, Stephan Gibson, Timothy Greathouse, Dominic Haben, Labraun Hall, Malik Jefferson, Khalil Johnson, Jaliah Johnson-McBride, Dylan Kilcoyne, Olivia Kirkpatrick, Andrew Kladitis, Jaleana Klink, Alexis Kneram, Heaven Madison, Giada Manifrang, Ileana Matthews, Mason McKinney, Vincent Micco, Dominick Mrozek, Alexa Perrotta, Nathaniel Pitzer, Noelle Reid, Peyton Rodgers, Grissom Sager, Madison Saylor, Brooklyn Signoriello, Darion Smock, Keelan Stewart, Morgan Elizabeth Vargo, Luke Vinroe, Danika Wagner and Mychaelynn Washington.
Honorable mention: Keeara Bradford, Patrick Caravaggio, Riley Carpenter, Toni D'Arrigo, Janell Edwards, Angel Elmer, Keyen Lane, Trey Lewis, Jori Malone, Brooke Maslyk, Taku Mastrangelo, Aaliyah Mathis, Alyssa Matthews, Jacoby Montgomery, Jon Nettinger, Christopher Orelli, Madison Quear, Destiny Robertson, Abigail Rosser, Gianna Rossi, Hailey Sachetti, Addison Shields, Kaitlyn Smiley, Amaya Threats, Anjelyna Womack and Hunter Wooley.
GRADE 10
High honors: Adrianna Anderson, Taya Brooksher, Cash Buckley, Faith Burick, Jude Byler, Dominic Cade, Owen Ciavarino-Richard, Mackenzie Conley, Evan Cotelesse, Alexia Falba, Paige Haybarger, Joshua Hoerner, Joshua Keyes, Brayden Kissman, Rocco Litrenta, Erica Montgomery, Kailee Peters, Gavin Petrone, Lucia Rider, Anna Ruffley, Nicholas Torsello, Jack Valenti and Briajah Walker.
Honors: Jonathan Anderson, Alicia Bame, Alexis Bradley, Lucas Bradley, Emily Brown, Noah Calhoun, Angelo Cialella, Halee Coburn, Darrius Coe, Jason Davis, Neena Flora, Caleb Frazier, Hailey Gonzales, Jayden Hawkins, Amber Henriquez, Adriana Huff, Amira Johnson, Isabella Jones, Tamiyah Kimmel, Cayla Koenig, Amorae Lyles, Sydney Mastrangelo, Xander Matthews, Morgan Piatt, Ava Pierce, Diamond Richardson, Cassidy Rosser, Giavanna Runyon, Joseph Stalnecker, Maria Todd, Nicholas Wallace, Noah Wallace and Brianna Young.
Honorable mention: Angelina Anderson, Gino Anzalone, Charles Brown, Julia Bryson, Nathaniel Carrick, Maddox Conley, Elijah Covington, Cameron Dean, Lanell Edwards, Markus Evans, Jordan Everson, Dominic Fornataro, Marcel Gibbs, Julia Hartle, Dorian Henderson, Antonio Hood, Julian Johnson, Janayah Lawrence, Janiah Lupi, Imari Matthews, Levi McCamey, Shayna McKim, Nigan Mitchell, Hailie Piper, Nicholas Rodgers, Isabella Stillwagon, Maryn Sylvester, Christopher Washington and Bryce Wood.
GRADE 11
High honors: Abby Ambrosini, Mary Baka, Joshua Burick, Emily Carter, Brady Cwynar, Emanuel Gingras, Tyler Girman, Paydon Greathouse, Bryan Henriquez, Austin Kelly, David Krull, Aodhan McMichael, Olivia Pierce, Amelia Pope, Matthew Schuler, Sean Scott, Matthew Shanor, Jacob Sizer, Nicholas Smiley, Madison Soukovich, Mariah K Vogus, Jonalyn Wharry and Gavin Zheng.
Honors: Tamya Alvarado, Taylor Anderson, Aryn Ayala, Davion Blanchard, Aaleeiyah Bundy, Ava Carmichael, Katelynn Debourelando-Kaylor, Amiliana Ford, Xandria Graziani, Alyvia Griffin, Joseph Haben, John Hall, Christopher Hood, Hannah Hudak, Jeremy Hunt, Sarah Hunyadi, Trinity Jamerson, Jonathan Kooser, Samuel Lyden, Kaylee McDanel, Dante Micaletti, Ka'mari Moore, Ashlyn Marie Nero, Madyson Newingham, Montana Pastore, Jordan Picarro, Riley Powers, Anthony Presnar, Taysia Respress, Marisa Robertson, Gracie Seybert, Jennalyn Stone and Sara Travis.
Honorable mention: India Bailey, Gavin Brain, Marlena Carter, Mackenzie Cavelli, Kellyanne Conti, Robert Cummins, Alexander Fox, Genesis Gardner, Noah Hall, Justin Hazenstab, Logan Holmes, Destiny Honaker, Kenisha Jackson, Alexia Jones, Mark Jones, Brady Lewis, Patrick Malone, Maria Owens, Samantha Razo, Kellie Rice, Logan Vargo and Michael Wells.
GRADE 12
High honors: Isabella Allison, Arianna Ayres, Evan Bass, Alexis Bethle, Luke Bongivengo, Ethan Bradley, Jasia Brown, Anthony Cumo, Pasquale Fiello, Kadan Frishkorn, Breanna Gilbert, Peyton Green, GavynHansotte, Alison Lloyd, Jenna Lubinski, Melissa McLaren, Chelsea Off, Mckenzie Powers, Angelina Quahliero, Kyle Sheridan and Noah Shields.
Honors: Rocco Bernadina, Kyli Booker, Gage Brain, Abigail Bryson, Jorrdeyn Burk, Donald Cade, Kiera Cartwright, Alexis Davis, Christopher Donston, Montana Eliser, Travis Emery, Hristo Gardner, Logan Gibson, Zachary Gibson, Atlanta Hall, Bradley Haybarger, Devan Hiler, Braiden Johnson, George Joseph, Aiden Klik, Lazaro Lopez, Renee Lopez, Alexis Lovett, Dante Mangieri, Anthony McCauley, Zoey Ondako, Gabriel Perrotta, Malachi Sherman, Collin Shropshire, Fayth Sobona, Maura Thomas, Brett Tyree, Christina Vinroe, Jacob Wagner, Hope Williams and Rachel Zona.
Honorable mention: Rachael Annarumo, Adriana Antuono, Christian Best, Dominic Cofield, Arianna Comaduran, Emily D'Ambrosi, Aiden Druschel-Chapin, Rachel Fuller, Madisyn Haney, Carissa Johnson, Keanna Jones, Kaden Lane, Amarah Lee, Edward Lutton, Mackenzie McKnight, Sidney McKnight, Cristian Medina, Caeridwyn Murphy, Dominick Natale, Caleb Oprean, Nina Reider, Nickolas Ross, Aairyuane Samuels, Jason Shearer, Domenic Sylvester, Zachary Tarasyuk and Danielle Vignovich.
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