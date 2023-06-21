New Castle High School as listed names of students on honor rolls for the fourth grading period of the 2022-2023 school year.
Grade 9
High honors: Aidan Allen, Aaliyah Baker, Jasmien Caldararo, Cheyenne Conti, Kayleigh Devincentis, Kiersten Difrischia, McKenna Hart, Kenisha Kilpatrick, Nikolos Kladitis, Sophyah Klein, Talia Lewis, Demarion Martin, Jacob Mendoza, Joseph Micco, Dominic Miller, Jenalyn Nero, Anna Reider, Aleynuh Rhodes, Julia Scott, Coryn Thomas, Michael Winwood and Jaydon Yeany.
Honors: Annaliese Arritola, Lillie Artman, Dhaysee Barbosa, Judah Boyd, Rhiauna Brothers, Jonah Clare, Rylei Clark, Dimara Cruz, Micah Frost, Morgan Frye, Michael Harris, David Herbert, Kaitlyn Houk, Venice Intzes, Myah Jackson, Telaysha King, Alivia Klingensmith, Gianna Kneram, Isaiah Kneram, Katrina Kohler, Starlla Koziol, Demarius Lane, Joseph Marshall, Gavin Mavis, Janesa Morrison, Zachary Mravintz, Jeffrey Natale, Iziah Naugle, Giovanni Nerti, Layla Ott, Isis Patrick, Joshua Pitzer, Lealand Reid, Alex Rodgers, Haleigh Rodgers, Ameris Rogers, Isabelle Serrano, Cecil Tillia, Mark Vitale, Logan Winkler, Abigayle Wooley and Justin Zlokas.
Honorable mention: Kellithia Ballard, Eric Briggs, Alina Carson, Tori Comer, Demetrius Fambro, Lanier Freeman, Zoey Freeman, Travell Harper, Caden Janiel, Charley Jones, Jalen Jones, Phillip Laurenza, Elijiah Lawton, Chase Lemmon, Connor Lewis, Leilani Morey, Richard Mrozek, Alaeh Palmer, Jayden Perez, Jay Prowell, Ryan Resch, Kasandra Rice, Robert Rinaman, Marlon Roberson, Jayden Shaffer, Izabella Sims, Jack Stalnecker, Brooklynn Stillwagon, Giovanni Williams and Michael Williams.
Grade 10
High honors: Dalton Caravaggio, Sophie Comaduran, Santino D’Augostine, Hailey Fulkman, Savannah Lawton, Mia Lyles, Keara Mangieri, Alexis McVay, Carlee Miller, Mckayla Miller, Casey Ondako, Mason Petrone, Justin Schuler and Rebekkah Tolf.
Honors: Daveon Blackshear, Gweneth Bliss, Ralph Blundo, Nicholas Bogaert-Lee, Joelle Bradley, Benjamin Bryson, Aieraunna Cheeks, Angelo Desalvo, Marcos Diaz, Justin Girman, Shyanna Graziani, Kyrell Harris, Stephani Hause, Alexander Heyl, Olivia Hood, Anthony Isacco, Cameron Italia, Damien James, Ava Kerr, Telayna King, Nathaniel Kotch, Bryahna Madison, Elijah Marshall, Sarah Mastrangelo, Nikolas Matthews, Cole Meyers, Ava Minenok, Caden Mosley, Karen Murphy, Darick Niebling, Samuel Ondako, Anita Pagley, Xzavier Robison, Arlo Simpkins, Lily Smolnik, Lorelei Stoner, Maddox Thompson, Terilyn Wilbon, Telah Williams and Ian York.
Honorable mention: Dhay Barbosa, Santino Bernadina, Aughna Blakney, Rihanna Boice, Jayden Budai, Antonio Cook, Allison Dettore, Katara Eggleston, Anissa Elias-Minner, Kaevon Gardner, Tianna Gibson, Nevaeh Gramsky, Jalin Heaberlin, Gage Kos, Ja’mya Lane, Alejandro Luna, Emily Malone, Kylee Mastrangelo, Aaryn McCarter, Mariah McIltrot, Isaac Mendoza, Jonah Moore, Kelsey Moore, Robert Myers, Shayla Owens, Aubrey Phipps, Joseph Picarro, Isabella Presnar, Caitlyn Ruffley, Dmitri Tucker, Tyler Womer and Sophia Wright.
Grade 11
High honors: Alexandra Browne, Emily Burrows, Olivia Caminiti, TyKara Cummings, Ashley Hawkins, Kamryn Klik, Alexis Kneram, Giada Manifrang, Nathaniel Pitzer, Angel Porras, Noelle Reid, Peyton Rodgers, Grissom Sager, Aujana Smith, Joseph Vanazia, Danika Wagner, Damarian Young and Raequelle Young.
Honors: Tyler Adamo, Kloi Booker, Jordan Byers, Alyson Cioffi, Emma Devivo, Mara Droeder, Angel Elmer, Savannah Freeman, Stephan Gibson, Labraun Hall, Madelynn Hanna, Aiden Hart, David Jackson, Malik Jefferson, Alese Jordan, Jaden Kirkwood, Trey Lewis, Taku Mastrangelo, Mason McKinney, Karyss McKnight, Dominick Mrozek, Tyler Mulhollen, Everie Rivera, Abigail Rosser, Gianna Rossi, Hailey Sachetti, Madison Saylor, Darion Smock, Ryan Wajert, Leah Wallace and Alexis Zachrich.
Honorable mention: Connor Bailey, Justin Byers, Riley Carpenter, Dylan Carter, Myeisha Collazo, Jordan Defrank, Ammilya Derosa, Reece Eliser, Aiden Goldblatt, Timothy Greathouse, Raegan Hudson, Dylan Kilcoyne, Andrew Kladitis, Tabitha Kohler, Meaurrah Mahone-Goode, Jori Malone, Luke Malone, Brooke Maslyk, Ileana Matthews, Vincent Micco, Madison Quear, Rielleigh Seybert, Addison Shields, Morgan Vargo, Luke Vinroe and Isaiah Williams.
Grade 12
High honors: Mackenzie Conley, Haylee Hellon, John Lewis, Rocco Litrenta, Tristan Marapese, Anthony Miller, Bode Nero, Kailee Peters, Diamond Richardson and Nicholas Torsello.
Honors: Natalie Ayres, Alyshia Blunt, Alexis Bradley, Je’niyah Brockington-Lane, Halee Coburn, Evan Cotelesse, Dominic Fornataro, Paige Haybarger, Amber Henriquez, Joshua Hoerner, Marley Horvath, Isabella Jones, Cayla Koenig, Imari Matthews, Dalton Messner, Nyeem Rogers, Evangeline Switzer, Maryn Sylvester, Noah Wallace and Bryce Wood.
Honorable mention: Adrianna Anderson, Angelina Anderson, Gino Anzalone, Summer Barge, Cash Buckley, Faith Burick, Angelo Cialella, Cameron Dean, Jayden Hawkins, Adriana Huff, Daequan Jones, Tamiyah Kimmel, Janayah Lawrence, Sydney Mastrangelo, Akara Murphy, Ava Pierce, Robert Reid, Lucia Rider, Giavanna Runyon, Braylen Sibley, Jack Valenti, Armani Walker, Brianna Young and Da’Jaun Young.
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