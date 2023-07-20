Ellwood City Civil Service Commission is looking to fill a vacancy.

The commission manages a merit-based system for jobs within city government.

Interested borough residents by 4 p.m. Aug. 4 should submit a letter of application to the borough secretary at 525 Lawrence Ave., Ellwood City.

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